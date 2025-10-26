Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Localizado y rescatado un hombre de 53 años en la AP-68

Localizado y rescatado un hombre de 53 años en la AP-68

Por Radio Haro
26 octubre, 2025
0
0
AP-68

SOS Rioja recibía el aviso, por parte de una persona que circulaba por la AP-68, sobre un vehículo estacionado a la altura del kilómetro 105, perteneciente a Cenicero, sin rastro del ocupante. Desde el SOS Rioja se informó a Guardia Civil y se movilizaron Bomberos del CEIS Rioja, recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y personal de mantenimiento de AP-68.

El desaparecido, un hombre de 53 años, fue localizado y rescatado debajo del puente de la AP-68, en el tramo que cruza el río Najerilla, y posteriormente trasladado al Hospital San Pedro.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Comienzan los trabajos de limpieza y restauración ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible