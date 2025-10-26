Representantes del alumnado de 34 centros riojanos participan en el Comité Ambiental Territorial del proyecto Centros Educativos hacia la Sostenibilidad

Este órgano es un espacio clave de encuentro en el que los representantes de los más de 20.000 escolares riojanos implicados en CEHS trabajan las líneas de investigación que van a seguir durante el curso.

Las Consejerías de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente y la de Educación y Empleo, han celebrado una nueva edición del Comité Ambiental Territorial del proyecto de innovación educativa Centros Educativos hacia la Sostenibilidad (CEHS), en el que se promueve el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias entre los centros educativos participantes, favoreciendo el aprendizaje compartido en materia de sostenibilidad.

Este proyecto de educación ambiental, incluido en el marco del Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS), tiene como objetivo potenciar la participación del alumnado mediante la investigación, fomentando la mejora ambiental tanto de los centros educativos como de su entorno.

Durante el encuentro, los representantes riojanos que participaron en la VII Conferencia Estatal de Jóvenes ‘Cuidemos el Planeta’ (Confint) celebrada recientemente en Palencia, han compartido su experiencia y la línea de trabajo que se acordó en materia de investigación: la problemática del agua analizada desde los ámbitos del territorio, la salud, la comunidad y el consumo. Esta línea de trabajo da continuidad a la temática del curso anterior, centrada en las zonas inundables de nuestra región, y establece las investigaciones que los centros van a seguir durante el curso.

El encuentro se ha celebrado en el centro Divino Maestro de Logroño, donde se han presentado los avances y acciones realizadas durante estos años en una dinámica donde el propio alumnado ha comunicado al comité sus experiencias y resultados.

El Comité Ambiental Territorial, celebrado en esta ocasión en modalidad híbrida combinando la asistencia presencial y online, consolida un espacio de participación activa y de trabajo en red entre centros de distintas zonas de La Rioja, permitiendo la generación de soluciones conjuntas a problemas ambientales comunes, fortaleciendo la conciencia y la acción climática en la comunidad educativa.