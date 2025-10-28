El Gobierno de La Rioja invierte 75.000 euros en la mejora de instalaciones deportivas en Huércanos, Leiva y San Román de Cameros

El Ejecutivo regional rubrica tres nuevos convenios que se suman al importante Plan de Infraestructuras Deportivas de La Rioja para renovar, en este caso, espacios municipales destinados a baloncesto, pádel y pelota.

El Gobierno de La Rioja continúa impulsando la modernización del mapa deportivo municipal al suscribir tres nuevos convenios con sus respectivos ayuntamientos, publicados estos últimos días en el Boletín Oficial de La Rioja, que suman una inversión global de 75.000 euros para la construcción y renovación de instalaciones deportivas en Huércanos, Leiva y San Román de Cameros, orientadas a la práctica del baloncesto, el pádel y la pelota.

En Huércanos, el Ejecutivo autonómico destina 20.000 euros para cofinanciar la nueva pista de baloncesto exterior en las instalaciones deportivas municipales, una actuación valorada en 51.353,90 euros. En el caso de Leiva, el convenio contempla una aportación de 25.000 euros para la construcción y cubrimiento de una pista de pádel. Por su parte, en San Román de Cameros, el Gobierno de La Rioja asumen casi la totalidad del proyecto, aportando 30.000 euros, para llevar a cabo una actuación en el frontón municipal, cuya inversión total prevista es de 30.149,13 euros

Con estas actuaciones, el Gobierno de La Rioja sigue ampliando y adecuando la red de equipamientos municipales para favorecer la práctica deportiva en todo el territorio, con mejoras que responden tanto a disciplinas mayoritarias como el baloncesto o el pádel, como a modalidades específicas con fuerte implantación local, garantizando espacios más accesibles, modernos y seguros para usuarios de todas las edades.