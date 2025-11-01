Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Dos heridos en la salida de vía y posterior vuelco de un vehículo en Manjarrés

Por Radio Haro
1 noviembre, 2025
El suceso se ha registrado de madrugada. Un particular alerta a SOS Rioja del vuelco y salida de vía de un vehículo en la LR-340, en el término de Manjarres. Se moviliza a Guardia Civil y a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud. Dos heridos son evacuados al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

