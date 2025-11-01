Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Se quema un remolque de paja en Badarán

Por Radio Haro
1 noviembre, 2025
La Guardia Civil alerta a SOS Rioja del incendio de un remolque de paja en la Travesía Bodegas en Badarán. Se moviliza a Bomberos del CEIS, que proceden a su extinción.

