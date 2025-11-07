El Ayuntamiento de Haro destina 22.000 euros a apoyar al deporte local

El Ayuntamiento de Haro ha aprobado la propuesta de subvenciones destinadas a entidades y deportistas individuales del municipio, con una dotación total de 22.000 euros. Esta convocatoria busca respaldar el trabajo de los clubes, asociaciones y deportistas que contribuyen al fomento del deporte y a la promoción de hábitos de vida saludable entre la ciudadanía.

En esta edición, las entidades deportivas recibirán un total de 20.875 euros, distribuidos entre nueve asociaciones que desarrollan su actividad en distintas disciplinas. Entre ellas figuran la Asociación Deportiva Toloño, el Club de Tiro Rioja Alta, el Club Deportivo Sala de Armas de Haro, la Sociedad Deportiva Sparta Harense, la Asociación Pádel Haro, el APA del Colegio Sagrado Corazón, Kyoku Haro, Trayners Haro y el Club Baloncesto Haro.

Además, el Ayuntamiento ha querido reconocer también el esfuerzo individual, concediendo una ayuda de 1.125 euros al deportista Sergio Matute Acitores, como muestra del apoyo municipal al talento y la dedicación personal en el ámbito deportivo.

Con estas ayudas, el Ayuntamiento de Haro mantiene su apuesta por el deporte inclusivo y diverso, valorando el trabajo de las entidades que promueven la actividad física.