Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
El Ayuntamiento de Haro destina 22.000 euros a apoyar al deporte local

El Ayuntamiento de Haro destina 22.000 euros a apoyar al deporte local

Por Radio Haro
7 noviembre, 2025
68
0
Ayuntamiento de Haro

El Ayuntamiento de Haro ha aprobado la propuesta de subvenciones destinadas a entidades y deportistas individuales del municipio, con una dotación total de 22.000 euros. Esta convocatoria busca respaldar el trabajo de los clubes, asociaciones y deportistas que contribuyen al fomento del deporte y a la promoción de hábitos de vida saludable entre la ciudadanía.

En esta edición, las entidades deportivas recibirán un total de 20.875 euros, distribuidos entre nueve asociaciones que desarrollan su actividad en distintas disciplinas. Entre ellas figuran la Asociación Deportiva Toloño, el Club de Tiro Rioja Alta, el Club Deportivo Sala de Armas de Haro, la Sociedad Deportiva Sparta Harense, la Asociación Pádel Haro, el APA del Colegio Sagrado Corazón, Kyoku Haro, Trayners Haro y el Club Baloncesto Haro.

Además, el Ayuntamiento ha querido reconocer también el esfuerzo individual, concediendo una ayuda de 1.125 euros al deportista Sergio Matute Acitores, como muestra del apoyo municipal al talento y la dedicación personal en el ámbito deportivo.

Con estas ayudas, el Ayuntamiento de Haro mantiene su apuesta por el deporte inclusivo y diverso, valorando el trabajo de las entidades que promueven la actividad física.

Compartir:
Etiquetasdeporteharo
Noticia anterior

El Gobierno de La Rioja sienta las ...

Siguiente noticia

El Gobierno de La Rioja defiende el ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible