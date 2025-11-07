El Gobierno de La Rioja sienta las bases de un sistema de innovación más sólido y enfocado a las necesidades del sector agroalimentario

A través de AGROALNEXT, se han invertido 5,8 millones de euros en más de 20 proyectos estratégicos, como la reforma de la Estación Enológica de Haro, el Enodatalake o la creación de una herramienta de IA para la DOCa Rioja.

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha participado en Pamplona, en el evento nacional de cierre del Plan Complementario de Agroalimentación AGROALNEXT, celebrado en el Palacio de Congresos Baluarte, donde ha destacado el papel de La Rioja en esta iniciativa pionera, tras tres años de cooperación entre siete comunidades autónomas, en ciencia e innovación para impulsar la transformación del sector agroalimentario español.

“En La Rioja hemos sentado las bases de un sistema de innovación más sólido, realista y enfocado a las necesidades reales del sector agroalimentario. El reto ahora es dar continuidad a esta magnífica red de colaboración con empresas y centros tecnológicos, y aprovechar el impulso de los fondos europeos, esa semilla implantada por Agroalnext, para seguir creciendo”, ha afirmado Manzanos.

Durante su intervención en la mesa redonda que ha abierto el encuentro, bajo el título ‘El impacto del Plan complementario en las Comunidades Autónomas’, la consejera ha subrayado que en La Rioja el programa ha movilizado 5,8 millones de euros que ha permitido impulsar más de 20 proyectos estratégicos, entre ellos la gran remodelación de la Estación Enológica de Haro y la modernización de los laboratorios del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) y del Laboratorio Regional, que consolidan la posición de la región principalmente como referente nacional en investigación vitivinícola.

También se ha desarrollado una red de parcelas experimentales de variedades de viñedo en las fincas de La Grajera y Valdegón del Gobierno de La Rioja, y se ha colaborado con el Consejo Regulador de la DOCa Rioja en el diseño de una herramienta de IA que permite monitorizar y predecir capacidad productiva en el viñedo y ofrecer esta información a los agricultores a través de una aplicación móvil.

El primer lago de datos vitivinícola

Asimismo, entre los hitos más relevantes Manzanos se ha referido a la puesta en marcha el Enodatalake, “el primer lago de datos vitivinícola de Europa, una herramienta pionera que centraliza información agroclimática, productiva y de sostenibilidad y que estará al servicio de investigadores, bodegas y viticultores”, y que ha supuesto una inversión de 800.000 euros.

Por otro lado, el Ejecutivo riojano ha activado una Unidad de Transferencia de Conocimiento al Sector Agrario, compuesta por expertos en I+D+i, que ha impulsado experiencias piloto en agricultura de precisión, sostenibilidad y digitalización del medio rural. La ejecución del programa ha hecho posible la incorporación de diez investigadores y tecnólogos en centros de investigación y entidades vinculadas al sector, como el ICVV, la Estación Enológica de Haro, el Laboratorio Regional, el CNTA y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja, generando empleo cualificado y fortaleciendo la capacidad científica de la comunidad.

“Todos estos proyectos, unido al esfuerzo de colaboración de las distintas administraciones, profesionales y empresas, han permitido mejorar la toma de decisiones en el campo y avanzar hacia una agricultura más eficiente y sostenible”, ha concretado la consejera riojana, que ha estado acompañada en esta cita por la directora general de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana.

El Gobierno de La Rioja trabaja ya en la continuidad de las estructuras científicas y tecnológicas creadas en el marco de AGROALNEXT, recurriendo a nuevos instrumentos de financiación que ayudarán a asegurar la sostenibilidad de los proyectos en el tiempo y generar un impacto social y económico duradero en la región.

Coordinado por la Comunidad Foral de Navarra a través del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), AGROALNEXT ha reunido durante tres años a siete comunidades autónomas, Navarra, La Rioja, Asturias, Región de Murcia, Extremadura, Comunitat Valenciana y Aragón, con el respaldo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU) y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

El programa ha contado con una inversión total de 49 millones de euros, 32 millones procedentes de fondos europeos Next Generation EU y otros 17 aportados por las comunidades participantes, con el objetivo impulsar la doble transformación del sector agroalimentario español, digital y sostenible, en línea con el Pacto Verde Europeo y la estrategia comunitaria ‘De la Granja a la Mesa’.