AUDIO | El proyecto ‘Protagonistas: mujer, cohesión social y territorial’ aborda la dinamización de La Rioja Alta y la lucha contra la despoblación a través del papel de la mujer

12.000 mujeres de este territorio superan los 18 años y son el colectivo de actuación de este proyecto que se pretende que participe activamente.

La mujer es protagonista del territorio donde vive, hace de él un escenario vivo y cambiante y cohesiona la comunidad para que avance unida. Esta realidad es el origen del proyecto ‘Protagonistas: mujer, cohesión social y territorial’ que se ha presentado esta mañana en Haro por parte de las tres entidades impulsoras del mismo: la Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta (ADRA), la Fundación “la Caixa” y el Ayuntamiento de Haro y que se desarrollará en la comarca de La Rioja Alta a lo largo de tres años desde ahora.

El territorio sobre el que se actuará son los 32 municipios que abarca ADRA entre los que Haro actuará de municipio vertebrador y facilitador de actividades y herramientas. En total, el público femenino de este territorio con casi 15.000 mujeres (14.823 según el INE), de la cuales, en torno a 12.000 superan los 18 años, que son el colectivo potencial de esta iniciativa y al que se pretende dinamizar y movilizar.

El proyecto ‘Protagonistas: mujer, cohesión social y territorial’ fue uno de los 63 proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural: Abordar el reto demográfico para frenar la despoblación’, de Fundación “la Caixa” de los más de 400 que concurrieron a nivel nacional en 2024.

La iniciativa nace con una mirada integral: empoderar a las mujeres, fortalecer su participación social y fomentar la cohesión e inclusión en un territorio en riesgo de despoblación. Se concibe por tanto a la mujer como protagonista, al territorio como escenario de transformación y a la cohesión social como el resultado de una comunidad que avanza en común.

Entidades participantes:

• ADRA (Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta): entidad promotora y coordinadora del proyecto, con una amplia trayectoria en desarrollo rural, dinamización territorial y apoyo a la participación ciudadana.

• Haro: como municipio funcional del proyecto y aglutinador de una tercera parte de la población objeto de actuación.

• Fundación “la Caixa”: entidad impulsora a través de la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural: Abordar el reto demográfico para frenar la despoblación

Principios e identidad del proyecto

El proyecto se articula sobre cinco ideas clave: mujer, territorio, cohesión, inclusión y sostenibilidad.

• La mujer como eje central, agente activo y voz protagonista.

• El territorio como espacio de identidad y oportunidad.

• La cohesión y la inclusión como motores para frenar la despoblación y garantizar la equidad para que los proyectos de vida puedan tener viabilidad en estos territorios.

• La sostenibilidad, social y económica, como principio transversal de todas las acciones.

Se trata de demostrar que el desarrollo rural solo es posible si se construye desde dentro, con la implicación real de sus habitantes. En este caso, con las mujeres como auténticas protagonistas del cambio: líderes, creadoras de oportunidades y guardianas del arraigo.

3 años de duración, 3 fases del proyecto y diversas actividades

Protagonistas: mujer, cohesión social y territorial se estructura en tres fases complementarias que articulan un proceso continuo de empoderamiento:

1. Conciencia y participa (Hasta julio de 2026)

o Encuentros y foros comarcales de mujeres.

o Jornadas de sensibilización sobre igualdad, liderazgo y cohesión territorial.

o Creación de un Comité de Mujeres Expertas del territorio, que visibilice experiencias e historias de vida.

2. Formación (Hasta julio de 2027)

o Programas formativos en liderazgo, digitalización, emprendimiento, turismo sostenible, cultura y economía social.

o Formación en competencias clave para la empleabilidad y la gobernanza local.

o Itinerarios de capacitación adaptados a las realidades de cada municipio.

3. Actúa (Hasta julio de 2028)

o Asesoramiento y acompañamiento técnico a proyectos liderados por mujeres.

o Impulso de iniciativas de emprendimiento y redes de colaboración.

o Creación de una Red de Mujeres por la Cohesión Territorial, como legado del proyecto.