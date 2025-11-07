LA CONCEJALÍA DE TURISMO INSTALA DOS TÓTEMS DIGITALES PARA EVITAR EL EMPAPELAMIENTO DE LAS CALLES Y CONCENTRAR LA INFORMACIÓN MUNICIPAL

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, dirigida por el concejal Óscar Reina, ha anunciado que se ha procedido a la instalación de dos tótems de cartelería digital en dos puntos estratégicos del municipio: en el registro del Ayuntamiento, ya que es la puerta a la ciudadanía con la Administración, y en las inmediaciones del Teatro Avenida, ya que es el centro neurálgico.

El objetivo principal de esta actuación es evitar el empapelamiento de las paredes de las calles y sustituir progresivamente la cartelería tradicional en papel por un sistema digital más limpio, sostenible y moderno. De esta manera, se pretende concentrar toda la información municipal, turística y de interés local en estos soportes digitales, ofreciendo a vecinos y visitantes un punto de consulta accesible y actualizado.

Los nuevos dispositivos cuentan con pantallas de 55 pulgadas diseñadas para exteriores, alojadas en estructuras de chapa galvanizada con protección antivandálica, garantizando su durabilidad y resistencia frente a las inclemencias del tiempo.

Esta actuación se ha llevado a cabo gracias a una subvención otorgada por la Dirección General de Turismo y Promoción Territorial del Gobierno de La Rioja, destinada a entidades locales para el fomento de la infraestructura turística que mejoren el destino.

La inversión total asciende a 16.261,53 euros (IVA incluido), de la mano de la empresa RIOJAPARK que comprende la adquisición de los dos tótems, su armazón antivandálico, los medios de elevación necesarios para la instalación y la gestión de los residuos generados durante el proceso.

“Con estos nuevos tótems digitales damos un paso importante hacia un modelo de comunicación más ordenado, limpio y sostenible. Queremos que la información municipal y turística sea accesible para todos, sin deteriorar la imagen de nuestras calles”, ha señalado el concejal de Turismo, Óscar Reina.

Con esta iniciativa, la Concejalía de Turismo reafirma su compromiso con la modernización turística del municipio, la sostenibilidad ambiental y la mejora de la comunicación con los vecinos y visitantes.