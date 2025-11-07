El Gobierno de La Rioja defiende el impulso del tejido de la economía social y solidaria, “uno de los pilares de nuestro modelo de desarrollo sostenible”, durante la primera feria celebrada en la región

La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, destaca que el Ejecutivo regional reforzará en 2026 su apoyo a la cátedra de la UR, a la promoción del cooperativismo riojano y a los establecimientos rurales.

La directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, ha destacado durante la apertura de la primera Feria de Economía Social y Solidaria (ESS) de La Rioja celebrada en Riojaforum, que el tejido de la economía social es “uno de los pilares de nuestro modelo de desarrollo sostenible”.

El evento, organizado por REAS Rioja, una de las entidades representativas de la economía social, y financiado por el Gobierno de La Rioja, supone “un paso más” en el fomento de la ESS, con el objetivo de dar a conocer más ampliamente este sector, cuyo modelo empresarial favorece la participación ciudadana, la inserción laboral de personas vulnerables, el respeto al medio ambiente o la resiliencia frente a las crisis.

Desde que en 2022 el Parlamento de La Rioja aprobase por unanimidad La Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre Economía Social y Solidaria de La Rioja, se ha fortalecido el compromiso de La Rioja con este sector, gracias a la reciente constitución del Consejo de Economía Social y Solidaria y a la creación de la Cátedra de Economía Social y Solidaria con la Universidad de La Rioja en 2024, así como al apoyo a la promoción del cooperativismo riojano y a los establecimientos en pequeños municipios.

En 2026, “el compromiso se renueva mediante la financiación de 30.000 euros a la Cátedra, impulsando la investigación, la formación y la promoción del emprendimiento en este ámbito”. En este contexto, hay que incluir la celebración de los primeros premios de la Cátedra, “que han reconocido la excelencia y la innovación de las empresas riojanas de economía social, visibilizando el dinamismo y la diversidad de un sector clave para la cohesión y el progreso de la región”, ha apuntado.

Asimismo, Simón ha incidido en la nueva partida destinada a la promoción del cooperativismo riojano -65.000 euros-, que “supone un avance significativo en el apoyo a la economía social y refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con los modelos asociativos y colaborativos”. Esta dotación permitirá “potenciar proyectos y consolidar el tejido existente, promoviendo el acceso a la financiación, la mejora de estructuras, el asesoramiento y la difusión de los valores cooperativos en la región”. “Al incrementar los recursos destinados en este ámbito, se fomenta la generación de empleo estable, el impulso del emprendimiento colectivo y se fortalece el papel de la economía social como motor de desarrollo inclusivo y sostenible para todos los municipios riojanos, especialmente en las zonas rurales”, ha agregado.

En este sentido, se incrementa hasta 500.000 euros la partida destinada al proyecto de apoyo a establecimientos en poblaciones de menos de 300 habitantes, iniciado en 2025. “Supone un paso decisivo en favor de la economía social y el comercio rural en La Rioja. Este refuerzo presupuestario no solo consolida el compromiso del Gobierno con la vertebración territorial y la igualdad de oportunidades, sino que permitirá llegar a muchos más municipios y pequeños comerciantes de la región, ampliando el alcance y la eficacia de las ayudas”, ha explicado la directora general.

Con este incremento de capital, se prevé impulsar la revitalización económica de los pueblos, garantizar la sostenibilidad de los servicios comerciales básicos y sostener la actividad de profesionales que son auténticos motores sociales en territorios de baja densidad. El proyecto favorece así “la cohesión social, el mantenimiento del empleo y la calidad de vida en las localidades más pequeñas de La Rioja”, ha asegurado.

Una feria para 660 alumnos de diez centros escolares riojanos

En horario de mañana y tarde, la feria cuenta con múltiples estands de distintas entidades del sector público, de la economía social y solidaria de la Rioja, así como entidades representativas del sector a nivel nacional. El programa también incluye conferencias, mesas redondas con expertos, talleres, degustaciones y actividades artísticas que aumentan el atractivo de la feria.

A lo largo de la jornada, está prevista la asistencia de 660 estudiantes de La Rioja, especialmente alumnos y alumnas de FP, que se han inscrito para participar en esta feria a través de una decena de centros escolares de la región: CIPFP Camino de Santiago, IES Virgen de Vico, IES Hermanos D’elhuyar, IES Valle del Oja, IES Comercio, Paula Montal, Colegio Menesiano, IES Duques de Nájera, CSC Sagrado Corazón-Jesuitas e IES Batalla de Clavijo.