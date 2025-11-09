Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
María Ramírez Peciña consigue su primera medalla en una prueba autonómica de tiro olímpico

Por Radio Haro
9 noviembre, 2025
62
0

“Haro ha brillado en el tiro olímpico en el Campeonato de Euskadi celebrado en Donostia por la Federación Vasca de Tiro Olímpico, la tiradora María Ramírez Peciña ha conseguido su primera medalla en una prueba autonómica: ha quedado tercera en Pistola Aire 10 metros y ha obtenido bronce”, informan desde el Club de Tiro Rioja Alta.

