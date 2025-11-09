Gonzalo Capellán participa en las tradicionales Jornadas Micológicas de Ezcaray
Una actividad que llega a su XXXIII edición. El presidente del Gobierno de La Rioja ha estado acompañado por el alcalde de la Villa, Diego Bengoa.
