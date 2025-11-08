OCISA Haro Rioja Voley sigue en racha (3-0)
Nuevo partido de liga y nueva victoria. Esta vez en casa frente a Sayre.
(Foto: Facebook – Haro Rioja Voley)
