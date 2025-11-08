Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Un hombre de 86 años sufre un atropello en la calle de la Vega en Haro

Un hombre de 86 años sufre un atropello en la calle de la Vega en Haro

Por Radio Haro
8 noviembre, 2025
64
1
Centro de Salud de Haro

Varios particulares informan a SOS Rioja del atropello de un hombre por un turismo, en la calle Virgen de la Vega. El herido, un varón de 86 años, fue evacuado en ambulancia al Centro de Salud de la ciudad jarrera.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

AUDIO | La tertulia de RADIO HARO

1 comment

  1. Calle de la Vega 8 noviembre, 2025 at 12:28

    No es correcto utilizar Calle de la “virgen” de la Vega. En todos los papeles oficiales figura sin el añadido virginal.

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible