ASPRODEMA organiza una evento solidario en Logroño para sacar fondos para su proyecto de vivienda en Nájera

El próximo domingo 23 de noviembre, el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) acogerá una jornada solidaria organizada por ASPRODEMA-Rioja, en colaboración con la Asociación de Sumilleres de La Rioja, con el objetivo de recaudar fondos para el Proyecto de Vivienda de Nájera.

Una jornada pensada para todo el mundo

Durante toda la mañana, el CCR ofrecerá talleres, catas y actividades para todas las edades, con la participación activa de personas con discapacidad intelectual.

Programa destacado:

• Talleres de pintura “Pinta tu tote bag”, para mayores de 15 años, guiado por profesionales de ASPRODEMA. Durante el taller los asistentes podrán disfrutar de una copa de vino/mosto mientras personalizan su bolsa de tela.

• Taller de cocina en familia, Taller participativo guiado por un cocinero invitado y el equipo de ASPRODEMA. Este taller está pensado para disfrutar en familia.

• Taller de cocina, para un público adulto Taller participativo guiado por un cocinero invitado y el equipo de ASPRODEMA.

• Catas de vinos, dirigidas por la Asociación de Sumilleres de La Rioja.

• Zona infantil, ludoteca actividades creativas, punto solidario y stands con productos elaborados por personas con discapacidad intelectual.

ENTRADAS SOLIDARIAS

Las entradas pueden adquirirse a través de la tienda online de ASPRODEMA: http://tienda.asprodema.org/categoria-producto/eventos/

• Entrada general: 3 € La entrada general incluye acceso al recinto, poder visitar la exposición de fotografía en curso, acceso a zona infantil con actividades y manualidades, exposición de productos ASPRODEMA, punto solidario y participación en sorteos, de productos donados por empresas colaboradoras.

• Ludoteca: 0 € (pudiendo dejar a los niños durante las catas / talleres)

Premio Rioja Excelencia Empresarial EFQM 2014: +350; 2017: +400; 2021: +450

• Catas de vinos: 15 €

• Talleres de pintura: 15 €

• Talleres de cocina: 15 € (el de adultos) / 20 € (El de familias 1 adulto + 1 niño)

• Fila cero

(Las plazas son limitadas. Quien adquiera un taller no necesita entrada general.)

OBJETIVO

Todo lo recaudado se destinará íntegramente al Proyecto de Vivienda ASPRODEMA en Nájera, que hace posible que personas adultas con discapacidad intelectual de La Rioja puedan vivir de manera más autónoma, con los apoyos y recursos que necesitan. Este proyecto no solo mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, sino que también aporta tranquilidad a sus familias.

Durante este año, se ha realizado una reforma que ha permitido que cuatro riojanos más hayan podido acceder a este servicio. Estas plazas forman parte del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales y son gestionadas por ASPRODEMA.

Más sobre el proyecto: https://landing.asprodema.org/

DATOS DEL EVENTO

Lugar: Centro de la Cultura del Rioja (CCR) – Logroño

Fecha: Domingo, 23 de noviembre de 2025 Horario: De 10:00 a 14:30 h

Más información y horario de talleres: www.asprodema.org

ASPRODEMA-Rioja ASPRODEMA es la Asociación Promotora de Personas con Discapacidad Intelectual Adultas, una entidad riojana sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, que desde 1985 acompaña a personas con discapacidad intelectual y a sus familias para que puedan desarrollar su proyecto de vida con autonomía y en el ejercicio pleno de sus derechos.