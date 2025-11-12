AUDIO | `Flamenco íntimo´ con Carlos Pérez Pascual en el Bretón de Haro
Dentro de la Fase Paralela del Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja, este domingo a las 19,30 horas.
