Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
AUDIO | `Flamenco íntimo´ con Carlos Pérez Pascual en el Bretón de Haro

AUDIO | `Flamenco íntimo´ con Carlos Pérez Pascual en el Bretón de Haro

Por Radio Haro
12 noviembre, 2025
21
0

Dentro de la Fase Paralela del Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja, este domingo a las 19,30 horas.

Compartir:
Etiquetasgarnachaharo
Noticia anterior

AUDIO | Haro se prepara para una ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible