La exposición “El Rioja de etiqueta”, en la Casa de Cultura de Briones gracias al programa Aprender

Puede visitarse hasta el 14 de diciembre, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Sábados y domingos, de 10 a 13 horas

La Casa de Cultura de Briones acoge la exposición “El Rioja de etiqueta” incluida en el programa “Aprender”. La exposición puede visitarse hasta el 14 de diciembre, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Sábados y domingos, de 10 a 13 horas.

Organizada en colaboración con el Instituto de Estudios Riojanos IER, la exposición se basa en el libro ‘El vino de Rioja en sus etiquetas’, un estudio realizado por el periodista Javier Pascual que analiza la influencia del etiquetado en la construcción de la imagen de marca de los vinos de Rioja a partir de la colección de más de 3.000 etiquetas del coleccionista Eustaquio Uzqueda.

La edición y el trabajo de investigación que recoge el libro editado por el IER ha valorado por primera vez en esta Denominación el etiquetado de los vinos de Rioja como fuente de conocimiento sobre la evolución del sector vitivinícola riojano en los dos últimos siglos, abriendo el campo a futuras investigaciones por parte de los estudiosos.

La muestra, producida por Fundación Caja Rioja, se ha expuesto tras colgarse en Logroño en los diferentes Centros Culturales que la institución tiene en la Comunidad Autónoma y en diferentes localidades gracias al programa de accesibilidad a la cultura en el mundo rural, Aprender.

Aprender

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.