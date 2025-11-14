LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO RETOMA SU ACTIVIDAD CON NORMALIDAD

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada informa de que, tras el reciente fallecimiento del bibliotecario municipal, se ha llevado a cabo un llamamiento masivo de la bolsa de empleo existente para la categoría de auxiliar administrativo, con el fin de restablecer cuanto antes el funcionamiento habitual del servicio.

Una vez concluido todo el proceso de selección y garantizada la cobertura del puesto, el Ayuntamiento anuncia que la Biblioteca Municipal volverá a prestar servicio con total normalidad.

El horario de apertura será el habitual: de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. El concejal de Cultura, Óscar Reina, quiere agradecer la comprensión y paciencia de la ciudadanía durante este periodo excepcional, así como destacar el compromiso del personal municipal para acelerar todos los trámites necesarios y garantizar la continuidad de un servicio tan importante para la vida cultural de la ciudad.