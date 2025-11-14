El Salón Cultural de Alesanco cuelga la exposición “Medicina y milagro. Exvotos pictóricos en La Rioja”, incluida en el programa ‘Aprender’

El Salón Cultural de Alesanco cuelga la exposición “Medicina y milagro. Exvotos pictóricos en La Rioja”, que llega a la localidad de la mano del programa de accesibilidad a la cultura en el mundo rural “Aprender”. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre, sábados y domingos, de 11 a 13 horas.

Los exvotos son ofrendas individuales que los devotos dedican a alguna divinidad en agradecimiento por un favor concedido y en cumplimiento de un voto o una promesa. La exposición hace una interpretación de cómo se afrontaba en La Rioja la enfermedad en el pasado, gracias a cómo se han recogido los exvotos en el patrimonio pictórico más popular y cercano a las localidades.

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.