El Ayuntamiento de Haro inicia el expediente de contratación del `Carnaval del Vino´ por 50.000 euros y con posibilidad de prórroga para 2027

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Haro ha aprobado la iniciación del expediente de contratación del servicio de diseño, organización y desarrollo del “Carnaval del Vino 2026”, uno de los eventos enoturísticos más emblemáticos de la temporada de invierno.

El expediente contempla un valor estimado de 50.000 euros, IVA no incluido, con posibilidad de prórroga por un año adicional para la realización del servicio en 2027.

De este modo, el Ayuntamiento de Haro da el primer paso para la organización de una nueva edición del Carnaval del Vino, un evento que combina vino, cultura y espectáculo, y que se ha consolidado como una cita de referencia en el calendario turístico de La Rioja.