Calcinado por el fuego un vehículo en Uruñuela

14 noviembre, 2025
Un particular informa al Centro Coordinador de Emergencias del incendio de un vehículo en la calle Travesía Sur, número 1, de Uruñuela. Desde SOS Rioja se avisa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS Rioja. El coche ha quedado calcinado por completo, ocasionando daños a una viga de un pabellón cercano.

