Radio Haro – Cadena Ser.

Atendidas dos personas en el incendio de una vivienda en Zarratón

Atendidas dos personas en el incendio de una vivienda en Zarratón

Por Radio Haro
14 noviembre, 2025
Zarratón

Un particular alerta a SOS Rioja del incendio en una vivienda de la Plaza La Iglesia, número 3, de Zarratón. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y se movilizan a Bomberos de CEIS, conjuntamente con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El incendio comenzó en una chimenea, se extendió por la estancia donde se encontraba y también por la cubierta de la casa. Los bomberos extinguieron el fuego y sanearon las vigas del tejado. En el interior se encontraban dos personas de avanzada edad que fueron atendidas en el lugar, sin ser necesario el traslado a un centro sanitario.

