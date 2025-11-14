Atendidas dos personas en el incendio de una vivienda en Zarratón

Un particular alerta a SOS Rioja del incendio en una vivienda de la Plaza La Iglesia, número 3, de Zarratón. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y se movilizan a Bomberos de CEIS, conjuntamente con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El incendio comenzó en una chimenea, se extendió por la estancia donde se encontraba y también por la cubierta de la casa. Los bomberos extinguieron el fuego y sanearon las vigas del tejado. En el interior se encontraban dos personas de avanzada edad que fueron atendidas en el lugar, sin ser necesario el traslado a un centro sanitario.