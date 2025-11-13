Radio Haro – Cadena Ser.

Localizado en perfectas condiciones un niño de 12 años desorientado cuando circulaba en bicicleta por caminos rurales entre Sajazarra y Cihuri

Por Radio Haro
13 noviembre, 2025
Un niño de 12 años llamaba a SOS Rioja diciendo que había salido con la bicicleta de Sajazarra y que tras una hora por caminos se había desorientado. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se da aviso a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS. Finalmente el niño es localizado en perfectas condiciones cerca de un depósito de aguas de Cihuri.

