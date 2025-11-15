Haro acoge el jueves el `Día del Emprendedor´

El Gobierno de La Rioja pone el foco el próximo miércoles, día 19, en el emprendimiento femenino en entornos tecnológicos, con una jornada en el Centro Tecnológico La Fombera en la que se dará voz a referentes inspiradoras del ecosistema tecnológico riojano, como Isabel Martín (UNIR), Sara Jiménez (Autecnica), Silvia Mínguez (Aertic) o Ana González (Mujer Fénix).

La Rioja Tech & Women Day, cuya programación incluye una mesa redonda, un taller de networking y un showroom de ideas, será inaugurada por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y contará con la presencia de la subdirectora general de Igualdad del Gobierno de La Rioja, Begoña Marañón, así como de representantes de la ADER, FER y Womenalia.

Esta jornada impulsada por EmprendeRioja busca visibilizar el talento, compartir aprendizajes y recibir retroalimentación constructiva, así como fomentar la mejora continua y la colaboración entre mujeres tech.

Asimismo, durante esta semana está prevista la celebración de un Día del Emprendedor en Calahorra -martes 18 en el Centro Cívico Juvenil- y otro en Haro -jueves 20 en el Vivero de empresas- como puntos de encuentro entre startups emergentes y grandes referentes del ecosistema nacional, en los que habrá ponencias y existirá la posibilidad de crear y mantener una red de contactos profesionales y personales.

Es posible inscribirse en estos eventos en la página web de EmprendeRioja: https://emprenderioja.es

La apuesta del Gobierno de La Rioja por el emprendimiento como motor del crecimiento económico y de la innovación en la región es canalizada a través del Plan EmprendeRioja, dotado con 30 millones de euros, y que ofrece, desde su puesta en marcha en febrero de 2024, canales de comunicación, herramientas de financiación y subvenciones adaptadas a cada etapa del proceso emprendedor.