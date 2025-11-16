Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Policía Local y Guardia Civil frustran un robo en el inmueble donde, en su día, vivieron los padres de Luis de la Fuente

Por Radio Haro
16 noviembre, 2025
La rápida intervención de los agentes de la autoridad ha abortado la actuación de los amigos de lo ajeno. El suceso se ha registrado de madrugada y podría haber una persona detenida.

Se desconoce si el edificio, localizado en plena calle de la Vega, en Haro, está habitado normalmente y los enseres que puede albergar. Uno de los cristales de la puerta de acceso al portal está roto.

Etiquetasharorobo
