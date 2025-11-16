Se quema una vivienda deshabitada en Nájera

Varios particulares han alertado a SOS Rioja de un incendio declarado en una vivienda deshabitada de tres plantas, situada en la calle San Jaime número 10, del municipio de Nájera. Las llamas son visibles desde la vía pública por las ventanas y el tejado.

Tras varias horas de intervención, los bomberos comunican que la vivienda ha resultado prácticamente calcinada. Según las primeras valoraciones, el origen del incendio podría encontrarse en unos colchones ubicados en la primera planta, afectando posteriormente a la totalidad de la misma. El fuego se ha propagado a través del patio de luces hacia las plantas superiores. También el tejado se ha visto afectado por las llamas, quemándose parte de su estructura de madera.

Afortunadamente, no se han registrado daños personales.