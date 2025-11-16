Radio Haro – Cadena Ser.

Dos personas reciben asistencia sanitaria tras calcinarse su vivienda en Santo Domingo de la Calzada

Por Radio Haro
16 noviembre, 2025
SOS Rioja recibe el aviso de los ocupantes de un piso que indican que se ha declarado un incendio en su vivienda. El piso está situado en la calle Andrés Melgar nº 1 de Santo Domingo.

Tras su intervención, los bomberos comunican que la vivienda ha resultado calcinada por completo y los dos ocupantes de la misma han sido trasladados al Centro de Salud de la localidad.

