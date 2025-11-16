Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Tres personas resultan heridas tras salirse de la carretera el vehículo en el que viajaban al esquivar a un animal

Por Radio Haro
16 noviembre, 2025
146
0
Hospital San Pedro

Un particular alerta a SOS Rioja de una salida de vía de un vehículo, al parecer causada por esquivar a un animal. El accidente ha sido en la carretera LR-340 punto kilométrico 1 que pertenece al municipio de Alesón.

En el vehículo viajaban tres ocupantes que han resultado heridos y han sido trasladados al Hospital San Pedro.

Etiquetassos-rioja
