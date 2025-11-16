Radio Haro – Cadena Ser.

OCISA Haro Rioja Vóley, Premio al Deporte del Centro Riojano en Madrid

Por Radio Haro
16 noviembre, 2025
“Qué honor recibir el Premio al Deporte del Centro Riojano de Madrid”, han destacado desde el Club en sus redes sociales. La presidenta Águeda Crespo, acompañada por Ismael Merino, ha recogido este reconocimiento tan especial. “Gracias, Centro Riojano en Madrid, por valorar el trabajo, los valores y la pasión que volcamos cada día en el club”.

“Seguiremos trabajando para hacer de este deporte una familia, un orgullo y un camino lleno de crecimiento”, concluyen.

Etiquetasharo rioja voley
