OCISA Haro Rioja Vóley gana a EMEVÉ en un encuentro de infarto (3-2)

Por Radio Haro
16 noviembre, 2025
Cinco sets de auténtica batalla, los que se han vivido en El Ferial. La Marea Azul no paró de alentar y la victoria, tras la tremenda remontada, lo dice todo.

(Foto: Facebook – OCISA Haro Rioja Voley)

