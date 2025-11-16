Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Buen partido del Haro Deportivo frente al Berceo (3-0)

Por Radio Haro
16 noviembre, 2025
Aitor Zunzunegui, Mario Urrecho y Carlos Jaén marcaron para el conjunto blanquinegro que se sitúa octavo en la tabla.

(Foto: X – Haro Deportivo)

