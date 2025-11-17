Los bomberos sofocan un incendio en una vivienda en Castañares de Rioja

Varios vecinos informan a SOS Rioja del incendio declarado en una vivienda situada en la calle Avenida Sixto Cámara, número 28, de Castañares de Rioja. Según los avisos recibidos, las llamas eran visibles desde el exterior del inmueble y se había escuchado alguna explosión.

Tras su intervención, los bomberos señalaron que el origen del fuego podría ser una estufa de pellet ubicada en un pequeño cobertizo con plásticos. El cobertizo quedó calcinado y la vivienda, aunque afectada por humo, no ha sufrido daños en su estructura.

No se han registrado daños personales, a pesar de que el inquilino se encontraba en el interior de la vivienda en el momento del incendio.