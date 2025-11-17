Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Una mujer de 51 años herida en un accidente de tráfico en Nájera

Una mujer de 51 años herida en un accidente de tráfico en Nájera

Por Radio Haro
17 noviembre, 2025
36
0

Un particular informa a SOS Rioja de la colisión de dos turismos en la rotonda que da acceso a la A-12 desde la LR-113, en el término municipal de Nájera. Desde este Centro de Emergencias se informa a Guardia Civil y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud que trasladan a una mujer de 51 años al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro.

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Los bomberos sofocan un incendio en una ...

Siguiente noticia

VÍDEO | Tunos de toda España “rondan” ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible