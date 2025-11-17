Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
VÍDEO | Tunos de toda España “rondan” Haro durante el fin de semana y prometen volver

Por Radio Haro
17 noviembre, 2025
Una representación de tunos “venidos de toda España eligen la ciudad de Haro para pasar el fin de semana deleitándonos con sus melodiosas canciones anticipándose a la celebración del día de Santa Cecilia, patrona de todos los músicos”, este el mensaje que nos dejan.

Agradecen “a todos los bares visitados el buen trato recibido, especialmente a Luis del Bar El Mazo”. Han prometido volver pronto con más efectivos “debido a la gran aceptación recibida por parte de todos los jarreros”.

