VÍDEO | Tunos de toda España “rondan” Haro durante el fin de semana y prometen volver

Una representación de tunos “venidos de toda España eligen la ciudad de Haro para pasar el fin de semana deleitándonos con sus melodiosas canciones anticipándose a la celebración del día de Santa Cecilia, patrona de todos los músicos”, este el mensaje que nos dejan.

Agradecen “a todos los bares visitados el buen trato recibido, especialmente a Luis del Bar El Mazo”. Han prometido volver pronto con más efectivos “debido a la gran aceptación recibida por parte de todos los jarreros”.