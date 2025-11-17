Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Dos heridos en la colisión de una furgoneta y un turismo en Foncea

Por Radio Haro
17 noviembre, 2025
Centro de Salud de Haro

Varios particulares alertan al Centro Coordinador de Emergencias de la colisión entre una furgoneta y un turismo en la carretera N-232 a la altura del km 466, término municipal de Foncea.

Dos personas han resultado heridas y evacuadas al Centro de Salud de Haro.

Etiquetassos-rioja
