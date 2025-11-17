Haro anuncia actividades de concienciación y la proyección de la película `Acosada´ para conmemorar el 25N

El Ayuntamiento de Haro ha presentado el programa de actividades para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y reafirmar su compromiso en la lucha contra esta lacra social.

La jornada comenzará a las 19:00 horas con la instalación de la Mesa Red Vecinal en la Plaza de Monseñor Florentino Rodríguez. En este espacio se realizará un reparto de folletos del Servicio ATENPRO y revistas especializadas en el abordaje de la violencia de género, con un enfoque especial en mujeres mayores y personas centinela.

El acto continuará a las 19:15 horas con la lectura del manifiesto a cargo de la concejala de Igualdad, Ascensión Alonso.

A las 19:30 horas, se inaugurará una exposición interactiva de material compuesto de póster, diseñada para destacar mitos y verdades en torno a la violencia de género, fomentando la reflexión y el diálogo.

Como cierre de las actividades, a las 20:00 horas, se proyectará en el Teatro Bretón de los Herreros la película “Acosada”. La entrada tendrá un coste simbólico de 1 euro.

“Con las actividades programadas para este 25N, buscamos informar, sensibilizar y generar un espacio de reflexión sobre las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres”, ha señalado la concejala, Ascensión Alonso.