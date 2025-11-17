Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Haro anuncia actividades de concienciación y la proyección de la película `Acosada´ para conmemorar el 25N

Haro anuncia actividades de concienciación y la proyección de la película `Acosada´ para conmemorar el 25N

Por Radio Haro
17 noviembre, 2025
112
0

El Ayuntamiento de Haro ha presentado el programa de actividades para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y reafirmar su compromiso en la lucha contra esta lacra social.

La jornada comenzará a las 19:00 horas con la instalación de la Mesa Red Vecinal en la Plaza de Monseñor Florentino Rodríguez. En este espacio se realizará un reparto de folletos del Servicio ATENPRO y revistas especializadas en el abordaje de la violencia de género, con un enfoque especial en mujeres mayores y personas centinela.

El acto continuará a las 19:15 horas con la lectura del manifiesto a cargo de la concejala de Igualdad, Ascensión Alonso.

A las 19:30 horas, se inaugurará una exposición interactiva de material compuesto de póster, diseñada para destacar mitos y verdades en torno a la violencia de género, fomentando la reflexión y el diálogo.

Como cierre de las actividades, a las 20:00 horas, se proyectará en el Teatro Bretón de los Herreros la película “Acosada”. La entrada tendrá un coste simbólico de 1 euro.

“Con las actividades programadas para este 25N, buscamos informar, sensibilizar y generar un espacio de reflexión sobre las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres”, ha señalado la concejala, Ascensión Alonso.

Compartir:
Etiquetas25n
Noticia anterior

Dos heridos en la colisión de una ...

Siguiente noticia

El TSJR rebaja las penas por el ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible