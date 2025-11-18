Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Manzanos sondea la posibilidad de construir un aparcamiento en altura en la calle Laín Calvo, en Haro

Por Radio Haro
18 noviembre, 2025
De prosperar el proyecto, que actualmente carece de permisos por parte del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Haro, se habilitarían 243 plazas de garaje, para residentes y visitantes, y 18 trasteros.

Etiquetasmanzanos
