Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
AUDIO | El badén de Lucrecia Arana o la pista polideportiva del frontón para el Vóley, en `El Opinador´

AUDIO | El badén de Lucrecia Arana o la pista polideportiva del frontón para el Vóley, en `El Opinador´

Por Radio Haro
20 noviembre, 2025
23
0

La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, ha participado una semana más en El Opinador.

Compartir:
Etiquetasopinadorradio haro
Noticia anterior

La Guardia Civil investiga a cuatro menores ...

Siguiente noticia

AUDIO | Nájera honra a Santa Cecilia

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible