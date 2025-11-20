Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
AUDIO | Nájera honra a Santa Cecilia

AUDIO | Nájera honra a Santa Cecilia

Por Radio Haro
20 noviembre, 2025
5
0
Nájera

Manuel Gil, director de la Banda de Música nos ha contado cómo van a celebrar el día.

Compartir:
Etiquetasnájerasanta cecilia
Noticia anterior

AUDIO | El badén de Lucrecia Arana ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible