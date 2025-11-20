Haro activa su Plan Especial de Nevadas 2025 con más de 80 toneladas de sal y nuevos equipos de respuesta

El Ayuntamiento de Haro pone en marcha el Plan Especial de Actuación ante Inclemencias Invernales 2025, un dispositivo operativo diseñado para garantizar la seguridad y la movilidad durante el invierno.

Entre los recursos disponibles destacan:

 Un vehículo Mitsubishi Fuso con cuchilla quitanieves y pluma elevadora, destinado a despejar calzadas y mover cargas en situaciones de emergencia.

 Una Nissan Navara equipada con cuchilla frontal y un sistema de esparcido de sal integrado en el chasis.

 Cuatro máquinas fresadoras para limpieza de aceras, pasos peatonales y zonas sensibles.

 Cinco esparcidores manuales que permiten actuar con rapidez en puntos específicos del casco urbano.

 Palas especiales para el personal de limpieza, pensadas para acelerar la retirada manual de nieve en aceras y accesos peatonales

Más de 80 toneladas de sal en reserva

El plan confirma que el municipio dispone de un stock de alrededor de 80 toneladas de sal, considerado suficiente para cubrir la campaña y garantizar un remanente durante todo el invierno. La empresa asegura que esta cantidad se ajusta a su experiencia previa en actuaciones frente a nevadas en Haro.

Activación del personal y respuesta coordinada

En caso de emergencia, Valoriza reorganizará su plantilla para asegurar la máxima disponibilidad de recursos humanos, trabajando en coordinación con los Servicios Técnicos Municipales y siguiendo los protocolos de protección civil.

El documento indica que se movilizará personal especializado para ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante nieve, hielo o temperaturas extremas.