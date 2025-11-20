Pablo Fernández y Jaime Castillo, emprendedores del mes en Haro
Se ha celebrado el Día del Emprendedor, un evento impulsado para potenciar la productividad, la creatividad y las conexiones entre los nuevos proyectos empresariales implantados en La Rioja.
Las ponencias de Diana Rebollar (La Rioja Premium) y Miguel Caño (Restaurante Nublo), un networking colectivo y la entrega del reconocimiento Emprendedor del Mes han articulado una jornada celebrada en el Vivero de Empresas.
La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, ha agradecido “a EmprendeRioja el apoyo a estas iniciativas, que ayudan a los valientes que hoy en día están dispuestos a arriesgar y emprender, a pensar en un proyecto que pone en valor nuestro territorio”. Asimismo, “en representación de todos los jarreros”, ha felicitado a los emprendedores Jaime Castillo y Pablo Fernández, cuyo proyecto Movere Fun ha sido distinguido, “por plantear un servicio tan necesario y demandado en Haro, que da apoyo y solución a otros emprendedores”.
Movere Fun propone un servicio de transfer cero emisiones que busca facilitar el traslado de pasajeros y visitantes en La Rioja y cuyo planteamiento, según palabras de Pablo Fernández, uno de sus socios, “está teniendo muy buena acogida” entre establecimientos hoteleros y bodegas del entorno.