VOX propone iluminar los pasos de peatones de Haro

VOX propone iluminar los pasos de peatones de Haro

Por Radio Haro
21 noviembre, 2025
Paso de peatones junto a la Plaza de Toros

El concejal de la formación política en el Consistorio jarrero, Iván Rivera, ha presentado una moción para su debate en pleno en la que insta al Equipo de Gobierno a iluminar los pasos de peatones de la ciudad para garantizar la seguridad de los transeuntes.

