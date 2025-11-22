Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Fernando Riaño, vocal de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional

Por Radio Haro
22 noviembre, 2025
El directivo del Comité Paralímpico Español y del Grupo Social ONCE, y deportista de triatlón paralímpico Fernando Riaño ha resultado elegido vocal de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional en una votación telemática.

