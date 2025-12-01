Nuevo accidente, esta vez sin víctimas, en el punto negro de la N-232 en la zona de Sajazarra, Foncea y Fonzaleche

SOS Rioja recibía aviso de un camión que se había quedado cruzado en la N-232 en el punto kilométrico 464 termino municipal de Fonzaleche.

Como consecuencia de este accidente la carretera estuvo cortada al paso hasta que una grúa retiró el vehículo de la calzada.

(Foto de archivo)