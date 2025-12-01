Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Nuevo accidente, esta vez sin víctimas, en el punto negro de la N-232 en la zona de Sajazarra, Foncea y Fonzaleche

Nuevo accidente, esta vez sin víctimas, en el punto negro de la N-232 en la zona de Sajazarra, Foncea y Fonzaleche

Por Radio Haro
1 diciembre, 2025
97
0
Camión volcado en la N-232

SOS Rioja recibía aviso de un camión que se había quedado cruzado en la N-232 en el punto kilométrico 464 termino municipal de Fonzaleche.

Como consecuencia de este accidente la carretera estuvo cortada al paso hasta que una grúa retiró el vehículo de la calzada.

(Foto de archivo)

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

AUDIO | ¿Necesitas circular con etiqueta ECO?

Siguiente noticia

La presidenta del Parlamento aplaude el interés ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible