Detectado un terremoto de magnitud 4.0 en Nanclares

El movimiento sísmico se ha sentido en la zona de Vitoria.

El INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL informa de que se ha producido un terremoto con estos datos epicentrales:

HORA LOCAL: 2025-12-08 00:10:23

Latitud: 42.84 grados norte

Longitud: 2.79 grados oeste

Profundidad: 0 km

Magnitud mbLg: 4.0

Zona epicentral: NE IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA.VI

El temblor no ha causado daños.