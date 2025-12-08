Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Detectado un terremoto de magnitud 4.0 en Nanclares

Por Radio Haro
8 diciembre, 2025
36
0

El movimiento sísmico se ha sentido en la zona de Vitoria.

El INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL informa de que se ha producido un terremoto con estos datos epicentrales:
HORA LOCAL: 2025-12-08 00:10:23
Latitud: 42.84 grados norte
Longitud: 2.79 grados oeste
Profundidad: 0 km
Magnitud mbLg: 4.0
Zona epicentral: NE IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA.VI

El temblor no ha causado daños.

