El Ayuntamiento de Santo Domingo pone a disposición de los bares, comercios y particulares ramas de abetos para decorar la Navidad

Pedro Abeytua, concejal de Hostelería y Comercio, informa de que «como ya va siendo habitual, se va a poner a disposición de los bares y los comercios de la localidad (así como de los ciudadanos que así lo deseen) de ramas de abetos con motivo de fomentar la decoración de las calles y negocios en esta época navideña.

Las ramas de abeto podrán recogerse a partir del día 11 de diciembre a las 10:00h en los arcos del ayuntamiento hasta fin de existencias.

Aprovechando la ocasión pedimos a comercio y hostelería a que decoren sus negocios y den un colorido especial a nuestras calles, así como queremos desearles una feliz Navidad llena de ventas en el comercio local y en los negocios hosteleros, porque confiamos y creemos de verdad que consumir en tu localidad es sinónimo de riqueza y prosperidad del municipio”.