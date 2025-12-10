El Gobierno de España implementará una serie de actuaciones inmediatas para reforzar la seguridad en en el punto negro de Foncea en la N-232

Las intervenciones tendrán lugar en el tramo de la N-232 comprendido entre el punto kilométrico 462 hasta el límite de la comunidad. La delegada del Gobierno, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico y Demarcación de Carreteras del Estado mantuvieron una reunión la semana pasada para abordar estas medidas.

El Gobierno de España va a implementar de forma inminente una serie de actuaciones para reforzar la seguridad en la N-232 en el tramo comprendido entre el punto kilométrico 462 hasta el límite de la comunidad autónoma.

En concreto, se potenciarán las señales de prohibido adelantar con señalética fluorescente en todo el tramo, se procederá a ampliar el tramo de prohibición de adelantamiento antes y después del cambio de rasante, y se establecerá la doble línea continua.

Se procederá, además, a la ejecución de la banda sonora longitudinal fresada.

En el tramo de curvas se va a acometer la sustitución de las señales de recomendación de velocidad máxima a 60 y 70 kilómetros por hora por las de prohibición y se va a reforzar el balizamiento con hitos de arista cada 25 metros y con paneles direccionales luminosos.

Por otro lado, se reforzará la presencia de controles de la Guardia Civil en este tramo.

Estas medidas se han acordado en una reunión que convocó la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, y a la que acudieron Guardia Civil, Dirección General de Tráfico y Demarcación de Carreteras del Estado.