Los sindicatos negociadores del convenio regional de Residencias y Centros de Día se concentran en Haro para exigir un convenio justo

Los sindicatos negociadores del convenio regional de Residencias y Centros de Día se concentran en Haro para exigir un convenio justo

Por Radio Haro
11 diciembre, 2025
Los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día —CCOO, CSIF, UGT y USO— se vuelven a concentrar, esta vez, en Haro para reclamar a la Patronal un convenio justo.

Se realizarán dos concentraciones en Haro: la primera, frente a la Residencia Madre de Dios, a las 11 horas. Justo después, a las 11:30h, se celebrará otra en la Residencia Los Jazmines.

