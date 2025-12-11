Las trabajadoras de Los Jazmines reclaman a `Viamed Salud´ seguridad y que cumpla con la normativa vigente

Personal de la residencia se ha concentrado en la puerta del centro para «reclamar que la compañía aplique los protocolos existentes en tiempo y forma, y tome las medidas necesarias para garantizar una mayor seguridad en sus puestos de trabajo ante las situaciones que llevan padeciendo durante los últimos meses, que generan inseguridad, riesgo, malestar y mal clima laboral entre la plantilla; siendo la empresa conocedora de los mismos y claramente inaceptables».

Las empleadas esperan que la empresa «tome conciencia de la situación y adopte medidas de forma inminente tendentes a garantizar la seguridad y salud de las plantillas».