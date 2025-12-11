El Patronato de la Fundación San Millán aprueba el Plan de Actuación para el ejercicio 2026 con un presupuesto que supera los 1,4 millones de euros

La Fundación se sumará al año Rafael Azcona con el Congreso Internacional de Narrativa Audiovisual en español. Edición Azcona 1926-2026, que busca reunir a creadores y agentes de la industria audiovisual de España, América Latina y Estados Unidos para pensar y potenciar el audiovisual en español.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha presidido la reunión del Patronato de la Fundación San Millán de la Cogolla en la que se ha aprobado su Plan de Actuación para el ejercicio 2026 que prevé inversiones por importe de 1.410.531,91 euros, una cuantía ligeramente superior (0,9%) a la aprobada en 2025 y, por ejemplo, un 57% más que la consignada en 2023.

La aprobación de esta ambiciosa guía de actuaciones para los próximos doce meses evidencia el compromiso del Gobierno regional con el papel dinamizador que la Fundación tiene para consolidar a San Millán de la Cogolla como el foco cultural de primer orden y referencia indiscutible del español.

Entre las actuaciones a llevar a cabo hay que reseñar la digitalización de todos los fondos del Archivo emilianense, así como de los que proceden de San Millán y se encuentran en el Archivo Histórico Nacional, toda vez que durante 2025 se ha realizado su identificación y signaturización normalizada. La intención de este proyecto es volver a reunir en La Rioja y en el principal de sus monasterios, el de San Millán, los fondos que hasta mediados del siglo XIX estuvieron albergados en su archivo, con lo que se podrá así conocer por primera vez en su integridad el contenido del mismo. Todo este monumental material será de libre acceso en red.

En el marco del programa de educación patrimonial Emilianensis, especialmente diseñado para escolares y familias, se continuarán desarrollando actividades divulgativas como los talleres de patrimonio, el programa de voluntariado del Patrimonio Mundial o la Residencia de artistas, entre otros. Iniciativas que acercan el conocimiento, la cultura y el territorio a toda la ciudadanía y que fomentan de manera especial la participación de la juventud en la preservación del patrimonio cultural.

Estrechando vínculos entre La Rioja y Chile en educación patrimonial

Esta experiencia de la Fundación en el ámbito de la educación patrimonial y, en especial, en el programa educativo de voluntariado Unesco ha hecho que desde el Sitio Patrimonio Mundial «Oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura», situadas en el norte de Chile, en la Región de Tarapacá asociada a la extracción del Nitrato de Chile, se haya solicitado apoyo para impulsar el campo de trabajo que la Corporación Museo del Salitre, la Universidad de Tarapacá y la Fundación Territorios Patrimoniales quieren llevar a cabo allí. Con este proyecto se generará un espacio de vinculación a través del patrimonio cultural entre España, La Rioja y Chile, poniendo en valor una parte de la historia común.

En su deseo de garantizar que todas las personas, sin importar su capacidad cognitiva, puedan disfrutar de San Millán de la Cogolla y acceder a la cultura de manera autónoma, la Fundación, que ya dotó de accesibilidad cognitiva a su página web y elaboró una guía turística en Lectura Fácil sobre San Millán, va a llevar a cabo las actuaciones necesarias que permitan hacer más accesibles los Monasterios de Suso y Yuso y su entorno, fundamentalmente en lo que se refiere a la señalética.

Por su parte, el festival de artes escénicas Escenario Vivo alcanzará en 2026 su décima edición y continuará activando espacios patrimoniales como escenarios vivos, promoviendo el encuentro entre artistas y ciudadanos en entornos rurales, dinamizando la vida cultural de pequeñas poblaciones y reforzando el tejido cultural profesional en La Rioja. A su vez, se convocará la tercera edición del Premio Internacional de Poesía Gonzalo de Berceo, que tanta trascendencia internacional está adquiriendo.

Los proyectos de investigación que se llevan a cabo en los institutos de Cilengua difundirán sus resultados a través de diferentes congresos, seminarios y publicaciones a lo largo de 2026: VIII Ciclo de conferencias en centros educativos de La Rioja: «El escritorio de San Millán de la Cogolla y los orígenes del español», X Curso de Lingüística y Didáctica del español: «El lenguaje del humor», V Taller Universidad British Columbia – Universidad de Exeter – Cilengua de traducción del castellano medieval de Alfonso X al inglés contemporáneo, Congreso «La traducción literaria de textos medievales: problemas y soluciones», VI Coloquio Internacional de la Rama Hispánica de la International Arthurian Society, X Curso de Alta Especialización Filológica, Curso intensivo de análisis de textos, Congreso Internacional «La pintura toma las tablas: su itinerario en las artes y la literatura (siglos XVI y XXI)».

Por otro lado, en el marco del Proyecto Internacional The Confluence of Religious Cultures in Medieval Historiography: A Digital Edition of the General e Gran Estoria (DEGE), radicado en la University of British Columbia (Canadá), entre cuyas instituciones colaboradoras figura la Fundación San Millán de la Cogolla, va a llevarse a cabo la formación becada de investigadores en historia de la lengua española, especialmente del siglo XIII (Alfonso X el Sabio y Gonzalo de Berceo).

La Fundación se sumará al año Rafael Azcona con el Congreso Internacional de Narrativa Audiovisual en español. Edición Azcona 1926-2026. Un encuentro de referencia que busca reunir a creadores y agentes clave de la industria audiovisual de España, América Latina y Estados Unidos para pensar y potenciar el audiovisual en español.

Otra actuación destacable prevista para 2026 es la invitación a Cilengua, por parte de la Red Internacional de Lyra Minima en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, para convocar el Premio Margit Frenk a la investigación sobre tradiciones poéticas (Margit Frenk, que participó en diversos encuentros en San Millán y acaba de fallecer a los cien años en México, es considerada una de las más reputadas filólogas y a ella se deben algunos de los estudios más importantes sobre lírica hispánica).